Надежность – признак мастерства. АО "КазТрансГаз" подвел итоги конкурса "Yздік маман-2"

Cпециалисты-газовики состязались за звание лучших сразу по 15 профессиям.

Национальный газовый оператор КазТрансГаз подвел итоги традиционного конкурса "Yздік маман-2019", победители которого были объявлены сразу по 11 номинациям.

В четверг в группе компаний АО "КазТрансГаз" завершился традиционный конкурс профессионального мастерства рабочих "Үздік маман-2019".

В текущем году специалисты-газовики состязались за звание лучших сразу по 15 профессиям. Как и раньше конкурс состоял из двух этапов, первый из них – соревнование по четырем профессиям: "Оператор по добыче нефти и газа", "Бурильщик", "Помощник бурильщика" и "Оператор по исследованию скважин" завершилось в апреле на базе подземного хранилища газа "Акыртобе" в Жамбылской области.

Второй, завершающий этап включал 11 профессий и проходил с 18 по 20 июня на базе новой компрессорной станции "Караозек" в Кызылординской области. Здесь в течение трех дней конкурсанты должны были показать свои профессиональные навыки, а также знания в области соблюдения правил техники безопасности.

В итоге, по результатам соревнований были объявлены победители в 11 профессиональных номинациях:

1. "Машинист технологических компрессоров" - Ербулат Кужамуратов (Кызылорда);

2. "Слесарь по ремонту технологических установок" - Самат Жубаниязов (Актау);

3. "Трубопроводчик линейный" - Төлеген Сатарқұл (Шымкент);

4. "Оператор газораспределительной станции" - Виталий Семёнов (Костанай);

5. "Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии" - Игорь Иванов (Костанай);

6. "Электромонтер по обслуживанию и ремонту электроустановок" - Асланбек Кодаров (Уральск);

7. "Электрогазосварщик" - Пирмаханбет Данчаев (Тараз);

8. "Газорезчик" - Жамал Нуртяков (Шымкент);

9. "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике" - Нурлан Шадманов (Атырау);

10. "Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования" - Досжан Қазанқап (Алматы);

11. "Слесарь аварийно-восстановительных работ" - Данияр Сидаков (Актобе)

Как отметил на церемонии награждения председатель конкурсной комиссии, первый заместитель генерального директора АО "Интергаз Центральная Азия" Мухатай Шанбатыров, главная цель конкурса "Үздік маман-2019" – это живое общение специалистов, работающих в одной компании и обслуживающих огромную территорию, а также выявление и поощрение лучших работников отрасли.

- За эти дни специалистам удалось обсудить много профессиональных вопросов и проанализировать знания, которыми они оперируют в работе. Одним словом, конкурс "Үздік маман" является значимым элементом корпоративного развития компании. Конкурсанты показали высокие результаты подготовки, а качество их работы позволяет компании обеспечивать бесперебойную и безаварийную транспортировку природного газа, - говорит Мухатай Шанбатыров.

Традиционно конкурс проводится ежегодно и состоит из двух этапов: первый проходит в филиалах, второй на уровне КТГ в целом, где участие принимают те, кто прошел первый отборочный этап. При этом по каждой профессии определяются сразу три призера,которые в дальнейшем выдвигаются для участия в конкурсе "Үздік маман" материнской компании "КазМунайГаз".

Как отмечают в АО "КазТрансГаз" основной целью конкурса является совершенствование профессионального мастерства, а также повышения престижа рабочей профессии. В компании убеждены, что факт проведения такого конкурса будет способствовать привлечению молодежи для обучения и трудоустройства на рабочие профессии, что особенно актуально в Год молодежи в Казахстане.

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