Назарбаев назвал шесть проблем, с которыми столкнулся Казахстан перед независимостью

Первое – это разваливающаяся экономика и разрыв экономических связей, отсутствие координации в действиях новых государств, привели к жесточайшей экономической катастрофе на 1/6 части планеты.

Назарбаев выступил с речью на Международной научной конференции "30 лет лидерства", передает корреспондент Zakon.kz.

Свою речь Назарбаев начал с фразы: "Президент разрешил выступать с места" и продолжил свой спич сидя за столом, а не за трибуной. Он поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и перешел к основной части.

- Хочу вспомнить с чего мы начинали строить независимый Казахстан. Хочу напомнить с чем столкнулся я и Казахстан в то время, - сказал Елбасы.

Первое – это разваливающаяся экономика и разрыв экономических связей, отсутствие координации в действиях новых государств, привели к жесточайшей экономической катастрофе на 1/6 части планеты. (…)

- Все это являлось лишь частью проблем, которые надо было решать. Страна пережила спад ВВП на 61%, промышленный спад в 1994 году достиг 28%, 130 крупных предприятий прекратили работу, лишившись рынков сбыта, сырья. В результате с 91-95 годы количество безработных достигло 2 млн человек. На фоне обесценивания денег, товародефицита шло развитие бартерных отношений – это только усугубило положение: падение производства, задержка зарплат, пенсий. Вдруг в январе 1990 года в Москве были опущены цены, мы ничего не знали, проснулись в стране, где упали цены. В те годы инфляция достигла 2000%, - сказал Назарбаев.

Он напомнил, как фабрики были вынуждены выдавать зарплаты товаром, был дефицит энергии, газа, воды.

Второе – на территории советских республик проживали в 89 году 16 этносов. В разных частях республик были конфликты: чтобы в Нагорном Карабахе, Тбилиси, Прибалтике т.д. В начале становления независимости в Таджикистане была кровопролитная гражданская война, которая унесла 80 тысяч жизней.

- Третья проблема – демография. Согласно переписи населения, в 1989 году коренное население казахи составляли 6,5 млн человек. Только 30% школ вели занятия на казахском языке. Резко упала рождаемость. Согласно переписи 1999 года, в Казахстане проживало около 14 млн человек, - сказал Первый Президент РК.

Четвертая проблема – технологическая отсталость. В начале нашего пути мы были одной из технически отсталых стран. Несмотря на завидные сырьевые богатства, Казахстан ими не владел. 93% казахстанской промышленности находилось в подчинении центральных ведомств в Москве. В 91-92 годах мы вернули в собственность производственные объекты. Однако осознали, что у нас не опыта управления ими, не мы управляли ими, а московские министрества.

Пятая проблема – несбалансированность транспортных маршрутов. Как мы знаем Казахстан – континентальная страна, занимающая очень выгодные транспортные позиции. Таких дорог не было с сообщениями между регионами. Такая транспортная система сдерживала развитие экономики.

Шестая проблема – экологическая проблема. Каждый казахстанец знает, что такое Аральская катастрофа. Это больное наследие Советского союза, которое досталось нам. Все помнят, что Аральское море было 4 в мире озером. Непростительные ошибки постройки дамб для орошения, привели к его высыханию. Произошло изменение климата, исчезло промысловое рыболовство. Местное население стало страдать от заболеваний и уезжать. Особую известность имеет печальный Семипалатинский полигон, являющийся главной площадкой СССР для испытания ядерных оружий. Было проведено 343 подземных и более 200 наземных и воздушных испытаний.

- Я бы не хотел продолжать этот печальный список, но об этом почему-то всегда забывают. Надо напоминать, - сказал Елбасы.

21 июня в Алматы проходит Международная научная конференция, посвященная 30-летию лидерства Елбасы в Казахстане.

22 июня 1989 года Нурсултан Назарбаев был избран на пост Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана и с тех пор бессменно руководил Казахстаном на протяжении 30 лет, проводя четко выстроенную, эффективную государственную политику.

Асема Тунгушбаева

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