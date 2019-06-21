После скандала в Национальном центре тестирования назначен новый руководитель

Им стал Дидар Смагулов.

Назначен новый руководитель Национального центра тестирования, передает Zakon.kz.

Им стал Дидар Смагулов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

- Понимаю грандиозный объем ответственности: НЦТ организовывает Единое национальное тестирование, Комплексное тестирование абитуриентов, КазТЕСТ, срезы знаний и тп. Вчера началось ЕНТ: а это судьба более 117000 выпускников и их семей. Наша задача обеспечить не только комфортные и благоприятные условия для тестируемых, но и максимальную честность во время сдачи! - написал Смагулов.

Ранее он занимал должность и.о. заместителя директора Департамента в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, руководителя управления в Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, и.о. заместителя директора Департамента антикоррупционной политики в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

24 мая в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что пресечена коррупционная схема взяточничества со стороны руководства РГКП "Национальный центр тестирования" МОН РК.

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