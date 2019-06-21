Беспрецедентная жара: +63 в Кувейте

Власти призывают людей не покидать дома и не выходить на улицу в пиковую температуру и на открытое солнце, так как это опасно для здоровья.

Кувейт - это арабская страна на берегу Персидского залива. Она всегда была достаточно жаркой, но такой температуры еще никогда не было. На днях аномальная жара в Кувейте поставила мировой рекорд, который превзошел даже температурный максимум в Долине Смерти в Калифорнии 10 июля 1913 года, когда там была достигнута отметка в 56,7 градусов выше нуля по Цельсию, сообщает clutch.ua со ссылкой на Сulturacolectiva.

Кувейтцы умирают от жары. Причем, даже буквально. Первый залп такой высокой температуры пришелся на 8 июня. С тех пор от жары умерло уже более пяти человек. Остальные люди катастрофически страдают от обезвоживания.

Власти призывают людей не покидать дома и не выходить на улицу в пиковую температуру и на открытое солнце, так как это опасно для здоровья.

По информации газеты "Аль-Кабас", в тени в эти дни температура на градусниках около 52-53 градусов выше нуля, а вот на солнце достигает отметки в 63 градуса выше нуля по Цельсию.

На данный момент температура в Кувейте - это максимальная температурная отметка, которая когда-либо была зарегистрирована в мире за время существования человечества. О более высоких данных ученые ничего не знают, даже если они когда-то и были.

Но утешить кувейтцев нечем - в ближайшие дни, особенно, 21 июня, ожидается еще большее повышение температуры - до 68 градусов выше нуля по Цельсию.

В 2017 году от сильной жары в регионе начал плавиться асфальт на дорогах. На видео снято, как один из грузовиков задним колесом провалился в растопленный жарой асфальт увяз в нем.

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