Саакашвили выиграл суд и идет на выборы в Раду

Киевский суд признал, что политик непрерывно проживает в стране с 2014 года.

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет. Это дает ему возможность принимать участие в выборах в Верховную раду. Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, прикрепив видеозапись, на которой судом зачитывается решение, передает РБК.

- Суд вывел справедливое решение о возможности для меня принять участие в парламентских выборах! — написал Саакашвили.

- Установить факт беспрерывного, на законных основаниях, проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года, — говорится в решении суда.

Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины, советником президента Украины Петра Порошенко, председателем Совещательного международного совета реформ Украины. Решением Порошенко Саакашвили было даровано гражданство Украины, что стало причиной его отказа от гражданства Грузии.

В 2016 году Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным участником и лидером протестов против Петра Порошенко. В 2017 году указом Порошенко был лишен гражданства Украины, в феврале 2018 года депортирован с ее территории.

После депортации проживал на родине жены в Нидерландах. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство и на следующий день он вернулся на Украину.

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