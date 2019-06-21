Нигматулин: Назарбаев воплотил многовековую мечту о независимом Казахстане

Это не просто юбилейная дата, это историческое событие, ставшее отправной точкой становления нашего суверенного государства.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что главное достижение Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – это формирование единой нации, устремленной к новым горизонтам успешного будущего, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Говоря о тридцатилетии политического лидерства Нурсултана Назарбаева, спикер Мажилиса подчеркнул, что это не просто юбилейная дата, это историческое событие, ставшее отправной точкой становления нашего суверенного государства.

- Первый Президент Казахстана предопределил ход целой эпохи, он воплотил многовековую мечту наших предков о сильном и независимом государстве, - считает Нурлан Нигматулин.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание на главных достижениях Елбасы, среди которых - обретение подлинной Независимости, установление всеми признанных границ, строительство новой столицы, выход на траекторию устойчивого роста, сохранение и укрепление единства казахстанского общества и безусловный международный авторитет Казахстана.

- Все это стало возможным благодаря титаническому труду Нурсултана Абишевича Назарбаева. Главное же достижение нашего Елбасы – это формирование единой нации, устремленной сегодня к новым горизонтам успешного будущего, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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