Более 60 тысяч жителей отдаленных сел получат бесплатную медпомощь

С момента начала работы "Медицинского поезда" бесплатное обследование получило более 7 тысяч жителей отдаленных сел.

Более 60 тыс. жителей отдаленных сел получат бесплатную медпомощь в рамках проекта "Медицинский поезд" до конца 2019 года, сообщила заместитель генерального директора Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" Асель Шильдебаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- В прошлом году было обследовано более 40 000 жителей, проживающих на 124 отдаленных станциях. В этом году мы увеличили количество посещаемых областей. Если годом ранее поезд обследовал жителей 9 областей, то в нынешнем сезоне состав пробудет в пути до 21 декабря, посетив 195 станций в 14 областях Казахстана. Планируемый охват – более 60 000 человек, - сообщила заместитель генерального директора Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust" Асель Шильдебаева.

По ее словам, с момента старта в апреле месяца по сегодняшний день более 7 тысяч жителей отдаленных станций Казахстана получили безвозмездную медицинскую помощь в специализированном поезде.

За это время "Медицинский поезд" уже посетил отдаленные станции Алматинской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. В настоящее время он находится в Акмолинском регионе.

Руководитель медицинской группы, главный врач "Медицинского поезда" Гульнара Мадиева отметила, что для жителей таких сел многие узкие специалисты не доступны, однако по приезду поезда врачи принимают всех желающих.

- В поезде есть узкие специалисты, есть лаборатория, зубной кабинет, онколог, кабинеты узи и так далее. Принимаем всех. До этого поезд был в Алматинской области, ВКО, Павлодарской и теперь Акмолинская область. Из выявленных серьезных заболеваний было пару случаев туберкулеза, очень много онкологии и сахарный диабет, - отметила Гульнара Мадиева.

Согласно информации организаторов проекта, с момента запуска поезда его посетили уже 7 420 человек, из них – 1465 детей, при этом количество посещений врачей составило более 20 000, проведены 623 малые хирургические операции, 283 процедуры ФГДС, 2 416 УЗИ, флюорографию прошли 1324 человека.

Отмечается, что 2019 году медицинский поезд стартовал из города Алматы, и планирует посетить все области Казахстана.

Так, с 17-го июня по 7 июля 2019 года медпоезд посетит 24 станции Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В рамках проекта жителям отдаленных регионов и близлежащих поселков страны, не имеющих доступа к медицинскому обслуживанию, оказывают бесплатную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь. В составе медицинских бригад находятся терапевты, стоматологи, окулисты, маммологи, невропатологи, кардиологи и другие специалисты.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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