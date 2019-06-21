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Подозреваемые в групповом изнасиловании задержаны в Алматинской области

Розыск третьего подозреваемого пока продолжается и его задержание дело времени.

Фото : zakon.kz21 июня 2019, 15:53

Полицейские Алматинской области установили трех мужчин, причастных групповому изнасилованию 40-летней алматинки, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где 19 июня к местным полицейским обратилась 40-летняя жительница Алматы, заявившая о групповом изнасиловании. Потерпевшая достаточно четко описала приметы подозреваемых, на задержание которых сразу же был ориентирован личный состав районной полиции.

- Потерпевшая была ранее знакома с одним из подозреваемых, оказавшимся одним из местных жителей,1992 года рождения. Как выяснилось, женщину изнасиловали в одной из гостиниц города Есик. Все трое подозреваемых установлены, двое из них уже задержаны и доставлены в полицию. По факту начато досудебное расследование, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве дополнили, что розыск третьего подозреваемого пока продолжается и его задержание дело времени. Расследование уголовного дела поручено следователям Енбекшиказахской районной полиции.


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