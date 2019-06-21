В Казахстане будут регистрировать сдающих в магазины автозеркала

В МВД предлагают внести поправки в нормы торговли по примеру ломбардов.

Внесено предложение, предусматривающее учет лиц, которые сдают в магазины на реализацию автозапчасти, в том числе, автозеркала. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Предупреждению краж автозапчастей, в том числе зеркал, будет способствовать еще одна наша инициатива. Все вы знаете громкие преступления, которые были связаны с кражами автозеркал. Это и убийство нашего чемпиона Дениса Тена, и буквально три месяца назад еще у одного олимпийского чемпиона в Алматы украли зеркала от автомашин. Поэтому сейчас приняты срочные меры и МВД вносит предложение, поправки в правила внутренней торговли, предусматривающие реализацию автозапчастей исключительно в специализированных магазинах, где будет обеспечиваться учет лиц, сдающих их на реализацию, то есть как во всех ломбардах, - сообщил Тургумбаев.

Он напомнил, что с февраля текущего года ужесточена ответственность за повторное совершение краж. Теперь преступник не сможет примириться с потерпевшей стороной и избежать наказания.

Также, по его словам, принимаются меры по ужесточению ответственности за кражу скота, которые наносят существенный ущерб жителям села.

- Совместно с акиматами прорабатываем вопрос введения требования организованного выпаса скота, создание стационарных ветеринарных постов, а также обеспечение идентификации скотопоголовья. В уголовном законодательстве появится отдельная статья, устанавливающая ответственность за кражи скота. Скотокрадство. При этом к категории тяжких (преступлений) будет отнесены кражи скота совершенные с проникновением в помещение, загонов и хозяйственных построек, - рассказал глава МВД.

Министр добавил, что ранее такой статьи не было, соответственно практически любая кража скота квалифицировалась по статье, которая предусматривала не высокую ответственность.

- Мы приравняли ее к тем кражам личного имущества, как кража в помещении хранилища и жилища, поэтому теперь преступление, совершенное с проникновением в хозпостройки и загоны будет отнесено к тяжким видам преступлений, - заключил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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