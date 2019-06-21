Привязка телефонов к ИИН - количество краж сократилось

Благодаря новым нормам количество краж сотовых снизилось на 16%.

С начала года для снижения фактов краж телефонов введена регистрация мобильных устройств с привязкой к ИИН, для блокировки аппарата на случай кражи. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Кражи у нас в стране, как и во всем мире, составляют большую часть преступности. Их доля превышает 65%. В основном это преступления небольшой и средней тяжести, карманные кражи из автомашин, хищения мобильных телефонов, - напомнил Тургумбаев.

Однако именно эта огромная масса преступлений, по его словам, затрагивает интересы широких слоев населения.

- Поэтому нами предпринят комплекс мер, в том числе законодательного характера в этой сфере. В целях противодействия краж мобильных телефонов по инициативе в МВД с начала текущего года введена регистрация абонентских устройств с привязкой к ИИН владельца. Это позволяет оперативно блокировать телефон в случае его хищения. За 5 месяцев текущего года количество краж сотовых снизилось уже на 16%, - сообщил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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