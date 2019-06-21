Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Привязка телефонов к ИИН - количество краж сократилось

Благодаря новым нормам количество краж сотовых снизилось на 16%.

Фото : NBC News21 июня 2019, 17:09

С начала года для снижения фактов краж телефонов введена регистрация мобильных устройств с привязкой к ИИН, для блокировки аппарата на случай кражи. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Кражи у нас в стране, как и во всем мире, составляют большую часть преступности. Их доля превышает 65%. В основном это преступления небольшой и средней тяжести, карманные кражи из автомашин, хищения мобильных телефонов, - напомнил Тургумбаев.

Однако именно эта огромная масса преступлений, по его словам, затрагивает интересы широких слоев населения.

- Поэтому нами предпринят комплекс мер, в том числе законодательного характера в этой сфере. В целях противодействия краж мобильных телефонов по инициативе в МВД с начала текущего года введена регистрация абонентских устройств с привязкой к ИИН владельца. Это позволяет оперативно блокировать телефон в случае его хищения. За 5 месяцев текущего года количество краж сотовых снизилось уже на 16%, - сообщил Тургумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты