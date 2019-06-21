30 тысяч гектаров орошения планируют ввести в Павлодарской области до конца года

К сотрудничеству нужно приглашать не только местных крестьян, но и аграриев из других регионов Казахстана.

Аграриям, желающим развивать орошение, власти региона обещают всемерную поддержку. В акимате готовы за счет бюджета построить насосную станцию и просубсидировать 35 % затрат, которые фермеры понесут при строительстве оросительной системы, передает корреспондент pavlodarnews.kz .

Как сообщили агентству в пресс-службе акима области, накануне в поселке Калкаман аким Павлодарской области собрал аграриев Аксуской и Экибастузской сельских зон, чтобы обсудить перспективы орошения. Булат Бакауов отметил, что, согласно комплексному плану, до 2022 года площадь орошаемых земель в регионе будет увеличена в 4,6 раза - на 144 тысячи гектаров.

- В этом году мы введем 30 тысяч гектаров орошения, и это не просто голые цифры, а реальная картина, - сказал он. - Мы совершили облет земель вдоль канала им. К. Сатпаева и подсчитали, что можем задействовать участки на протяжении пяти километров в каждую сторону от этой водной артерии. Сегодня главное - понять, есть ли у нас фермеры, желающие развивать орошение.

По словам акима области, к сотрудничеству нужно приглашать не только местных крестьян, но и аграриев из других регионов Казахстана. В качестве поддержки фермерам обещают построить современные насосные станции, стоимость которых составляет около 50 миллионов тенге. Кроме того, предприниматели вправе рассчитывать на возврат 35 % расходов, понесенных при сооружении инфраструктуры. - Сегодня мы, помимо прочего, должны озаботиться вопросом электроснабжения орошаемых участков, - отметил Булат Бакауов. - Если мы планируем орошать около 40 тысяч гектаров вдоль канала им. К. Сатпаева, то нам нужно 10 мегаватт электричества. Технические возможности для этого есть, но тут необходимо проверить и при необходимости отремонтировать принимающие ячейки. На сегодняшний день в Павлодарской области насчитывается 86,6 тысячи гектаров орошаемых земель, 58,2 тысячи из которых закреплены за сельхозтоваропроизводителями.

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