В октябре пройдет внеочередная аттестация личного состава полиции

Полицейским предстоит сдача нормативов по физической и огневой подготовке.

С октября текущего года будет проведена внеочередная аттестация личного состава полиции, сообщил министр Ерлан Тургумбаев, передает Zakon.kz.

В соответствии с поручениями Президента с октября текущего года начнется проведение внеочередной аттестации личного состава полиции, отметил на встрече с населением министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сотрудники будут проходить компьютерное тестирование на знание законодательства и логическое мышление. Полицейским предстоит сдача нормативов по физической и огневой подготовке. Для объективности и прозрачности все этапы аттестации будут фиксироваться видеосъемкой.

В составы комиссий будут включены сотрудники подразделений собственной безопасности, представители ветеранских организаций, Общественного совета и консультативно-совещательных органов при департаментах полиции.

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