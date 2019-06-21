В октябре пройдет внеочередная аттестация личного состава полиции
Полицейским предстоит сдача нормативов по физической и огневой подготовке.
С октября текущего года будет проведена внеочередная аттестация личного состава полиции, сообщил министр Ерлан Тургумбаев, передает Zakon.kz.
В соответствии с поручениями Президента с октября текущего года начнется проведение внеочередной аттестации личного состава полиции, отметил на встрече с населением министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
Сотрудники будут проходить компьютерное тестирование на знание законодательства и логическое мышление. Полицейским предстоит сдача нормативов по физической и огневой подготовке. Для объективности и прозрачности все этапы аттестации будут фиксироваться видеосъемкой.
В составы комиссий будут включены сотрудники подразделений собственной безопасности, представители ветеранских организаций, Общественного совета и консультативно-совещательных органов при департаментах полиции.
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