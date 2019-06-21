105 подразделений МВД упразднено

В результате, количество полицейских в расчете на 100 тыс. населения – сократилось до среднеевропейского уровня (с 471 до 393).

По поручению Елбасы разработана и реализуется Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы. На первом этапе оптимизирована структура: упразднено 105 подразделений МВД, сокращена численность органов и подразделений МВД на более 10 тыс. единиц, передает Zakon.kz.

Упразднены излишние управленческие звенья, сокращены 1180 руководящих должностей. В конкурентную среду переданы 32 объекта, охраняемых специализированной службой охраны (910 штатных ед.).

В результате, количество полицейских в расчете на 100 тыс. населения – сократилось до среднеевропейского уровня (с 471 до 393).

Сэкономленные в результате оптимизации средства направлены на дифференцированное повышение с 1-го июля т.г. зарплаты сотрудникам патрульной полиции – на 65%, оперативным работникам и следователям – на 55%, участковым инспекторам полиции и преподавателям ВУЗов – на 25%, иным сотрудникам – 20%.

Также расширен перечень сотрудников, получающих компенсацию за наем жилья. Наряду с оперативно-следственными подразделениями теперь этим правом наделены участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, патрульные полицейские.

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