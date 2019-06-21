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Дерево упало на мать с пятью детьми: трое в больнице

Госпитализирована женщина в тяжелом состоянии и двое детей.

Фото : pixabay.com21 июня 2019, 18:11

В пятницу, 21 июня, в Алматы упало дерево, пострадали один взрослый и двое детей, передает Zakon.kz.

В Instagram-паблике kris_p_kz под видео сообщили, что ЧП произошло на улице Шацкого. В пресс-службе Управления здравоохранения Алматы подтвердили информацию и уточнили, что пострадал один взрослый (госпитализировали в 4 ГКБ) и двое детей (в детской неотложке).


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