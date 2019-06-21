Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Как решается жилищный вопрос у полицейских, рассказал Тургумбаев

В министерстве планируют расширить перечень сотрудников для компенсации полицейских.

Фото : pixabay.com21 июня 2019, 18:51

Жилищная компенсация полицейским на сегодня единственный инструмент соцзащиты своих сотрудников, так как само министерство не может построить жилье самостоятельно. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Жилищная компенсация - наиболее действенный инструмент социальной защиты сотрудников. Сейчас прорабатываются вопросы распространения этого права получения жилищных выплат практически на всех сотрудников. Сейчас у нас нет строек, мы сами себе не можем построить квартиры, - сообщил Тургумбаев.

Он добавил, что все льготные очереди, которые ранее были у полицейских, сейчас упразднены, поэтому жилищная компенсация на сегодня является единственным механизмом.

- Молодая семья или молодой специалист могут покрыть свои расходы по аренде жилья, а в дальнейшем через "Жилстройсбербанк" при вложении суммы могут получить арендное жилье, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты