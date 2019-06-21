Как решается жилищный вопрос у полицейских, рассказал Тургумбаев

В министерстве планируют расширить перечень сотрудников для компенсации полицейских.

Жилищная компенсация полицейским на сегодня единственный инструмент соцзащиты своих сотрудников, так как само министерство не может построить жилье самостоятельно. Об этом на отчетной встрече перед населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Жилищная компенсация - наиболее действенный инструмент социальной защиты сотрудников. Сейчас прорабатываются вопросы распространения этого права получения жилищных выплат практически на всех сотрудников. Сейчас у нас нет строек, мы сами себе не можем построить квартиры, - сообщил Тургумбаев.

Он добавил, что все льготные очереди, которые ранее были у полицейских, сейчас упразднены, поэтому жилищная компенсация на сегодня является единственным механизмом.

- Молодая семья или молодой специалист могут покрыть свои расходы по аренде жилья, а в дальнейшем через "Жилстройсбербанк" при вложении суммы могут получить арендное жилье, - объяснил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!