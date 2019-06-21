Практически все арестованные в ходе митинга граждане освобождены - Тургумбаев

На сегодня в изоляторах остаются лишь трое граждан

Практически все арестованные в ходе митинга граждане освобождены. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодня почти всех освободили, осталось только три человека. Всех остальных освободили, - сообщил Тургумбаев, отвечая на вопрос.

Он напомнил, что за два дня до незаконных акций Генпрокуратура заранее уведомила казахстанцев о мерах ответственности за проведение незаконных митингов.

- Мы тоже через СМИ уведомили что полиция находится на усиленном варианте несения службы, тем более мы несли службу возле избирательных участков, а также на площадях и скверах. 9-10 числа эти акции были незаконные. Люди не расходились, призывали к различным лозунгам, в том числе экстремистского характера. После этого они были задержаны, - добавил министр.

По его словам, за время митингов только в Нур-Султане в течение пяти часов была перекрыта улица, весь общественный транспорт вынужден был ехать в другую сторону.

- Почему мы думаем о тех людях, которые нарушают общественный порядок? Почему мы не думаем о тех, которые в этот день ехали домой на работу, о тех студентах, которые опаздывали на учебу, о школьниках, которые опоздали в школу, тех кто опоздал на работу их же тысячи, - отметил Тургумбаев.

18 июня министр сообщал, что в период митингов почти тысяча человек привлечена к административной ответственности: около 700 - к аресту, более 300 - к штрафу. Более трехсот сотрудников полиции получили телесные повреждения. Шесть из них - в госпитале.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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