Пять человек пострадали в ДТП на встречке в Алматы
Обе машины фактически всмятку.
Фото : pixabay.com21 июня 2019, 20:41
Пять человек получили различные травмы в результате столкновения двух машин в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло по улице Джандосова, не доезжая микрорайона "Акжар". Со слов очевидцев, Toyota Camry по не выясненным пока причинам выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с Infinity.
Машины получили сильные повреждения. От удара их развернуло поперек дороги.
В аварии пострадали пять человек – водитель Toyota и четыре пассажира из Infinity. Всех пострадавших доставили в больницу.
Полиция выясняет детали произошедшего.
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