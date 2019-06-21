Пять человек пострадали в ДТП на встречке в Алматы

Обе машины фактически всмятку.

Пять человек получили различные травмы в результате столкновения двух машин в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло по улице Джандосова, не доезжая микрорайона "Акжар". Со слов очевидцев, Toyota Camry по не выясненным пока причинам выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с Infinity.

Машины получили сильные повреждения. От удара их развернуло поперек дороги.

В аварии пострадали пять человек – водитель Toyota и четыре пассажира из Infinity. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полиция выясняет детали произошедшего.

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