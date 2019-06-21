Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пять человек пострадали в ДТП на встречке в Алматы

Обе машины фактически всмятку.

Фото : pixabay.com21 июня 2019, 20:41

Пять человек получили различные травмы в результате столкновения двух машин в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.

ДТП произошло по улице Джандосова, не доезжая микрорайона "Акжар". Со слов очевидцев, Toyota Camry по не выясненным пока причинам выехала на полосу встречного движения и столкнулась лоб в лоб с Infinity.

Машины получили сильные повреждения. От удара их развернуло поперек дороги.

В аварии пострадали пять человек – водитель Toyota и четыре пассажира из Infinity. Всех пострадавших доставили в больницу.

Полиция выясняет детали произошедшего.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты