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“Смотрю, лежит гильза": волонтеры о нападении на приют для животных

О горькой доле беспризорных псов говорят и зоозащитники столицы.

Фото : pixabay.com21 июня 2019, 21:49

Зоозащитники Актау утверждают, что неизвестные среди бела дня ворвались в приют для бездомных животных и уничтожили собак. А их туши, чтобы замести следы, забрали с собой. На истребление собак живодерскими методами жалуются и волонтеры в столице. Реакция властей на ситуацию не заставила себя долго ждать, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Все случилось в обед, когда в приюте для беспризорных животных не оказалось людей. По словам волонтеров, неизвестные проникли на территорию и жестоко расправились с тремя собаками.

Елена Калимова - волонтер:

- Заметили, что не хватает трех собак. Мы начали их искать. Нашли гильзы. Потом вышел человек, я не могу его назвать. Он сказал, что вчера приезжали в обед люди, трое неизвестных мужчин и стреляли в наших собак.

Кому понадобилось вторгаться в питомник и убивать тех, кто слабее, предстоит разобраться. Волонтеры намерены писать заявление в полицию, чтобы стрелки ответили за содеянное по закону. О горькой доле беспризорных псов говорят и зоозащитники столицы. По их словам, единственный изолятор для бродячих животных не оснащен, а на корм для братьев наших меньших "скидываются" горожане. Но самое страшное, по словам волонтеров, что животных садистки истребляют.

Юлия Рыкова – волонтер движения "Стоп Отлов":

- Для отстрела бродячих животных "Астана ветсервис" закупает препарат, предназначенный для бескровного убоя животных. Это указано в его инструкции, эта информация в открытом доступе на сайте госзакупок. Согласно правилам маслихата, должен использоваться не запрещенный в Казахстане препарат, действие которого – обездвиживание животного до доставления его в изолятор.

В акимате объяснили: никто животных не усыпляет, а отлов для последующего размещения в изоляторе, ведется щадящими методами. От "бродячей угрозы", по словам чиновников, на улицах страдают горожане. С начала года в травмпункты после укусов собак за помощью обратились 300 человек.

Медет Кылышбаев – заместитель директора "Астана Ветсервис" акимата города:

- Третий год мы применяем методику стерилизации, где определяется поставщик услуги, который для населения оказывает услугу стерилизации. Наряду с отловом, стерилизация и кастрация являются дополнительным рычагом по регулир
ованию численности.

В столичном изоляторе для бездомных животных сейчас более 500 собак. У большинства из них уже истек положенный по правилам 2-месячный срок содержания. Но пристроить их в добрые руки волонтерам не так легко. Скоро в столице появится новый приют для бездомных животных. Власти обещают провести конкурс, в котором смогут участвовать все организации, занимающиеся защитой животных, а после по проекту государственно-частного партнерства приют передадут в частные руки.


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