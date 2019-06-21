Что делать, если ваш рейс задержали

В аэропорту "Нурсултан Назарбаев" пассажиры ждали рейса 14,5 часов.

200 человек в столичном аэропорту в ночь на 21 июня оказались заложниками технических неполадок. Вместо комфортного отдыха на одном из самых популярных курортов мира они получили более 14 часов обещаний вылететь в место назначения. Сезон отпусков только начался, а неготовность авиаперевозчиков и туроператоров уже создает проблемы туристам, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Чартерный рейс из Астаны в Анталью должен был вылететь в два часа ночи. Сначала его отложили до четырех утра. Но потом после посадки всех пассажиров попросили на выход, и вылет вновь задержали, теперь уже до 11 часов.

200 человек, запланировавшие комфортный отдых всей семьей на курорте, не вылетели ни в 11, ни в 14 часов. После ночи в аэропорту авиакомпания все же разместила людей в гостинице.

Ботагоз Танкинова - мама пассажиров задержанного рейса:

- Если сейчас продлится еще больше суток, ну, например, в нашем случае, уже даже нет смысла лететь. На 5 дней – что делать там?

Пассажир задержанного рейса:

- Сейчас говорят, что в 16.00, но это еще не окончательно. Сейчас собираемся, едем в аэропорт на автобусе, и там будет ясно на месте.

Но в четыре часа пополудни самолет так и не взлетел – пассажирам пришлось вновь проходить таможенный контроль. В итоге общая задержка составила 14 с половиной часов.

Рашида Шайкенова - директор Казахстанской туристской ассоциации:

- Помните! Если авиакомпания знает о задержке рейса заблаговременно, она обязана уведомить турфирму, которая продала вам путевки. Если о задержке стало известно, когда вы уже были в аэропорту, то с вами должен связаться представитель авиакомпании и сообщить точное время вылета.

После двух часов ожидания вам обязаны предоставить прохладительные напитки, после четырех часов – горячее питание. Если ожидание затянулось более чем на 8 часов днем или на 6 часов в ночное время – авиакомпания должна разместить вас в гостинице и предоставить транспорт для доставки в аэропорт. И гостиница, и транспорт, и еда – за счет перевозчика. В случае, когда задержка рейса сократила ваш отдых на сутки и более, вы имеете право написать претензию своему туроператору с просьбой возместить оплату гостиницы за этот неиспользованный день. Турагентство потом вернет себе эти деньги, предъявив требования перевозчику. Важно помнить, задержку рейса на 24 часа и более необходимо зафиксировать в аэропорту, чтобы потом приложить данную бумагу к претензии.

Если задержка рейса застала вас за границей, вам следует зайти на сайт туристического страхового фонда "Камкор" и там либо выбрать экстренную помощь туристам либо нажать на кнопку телефонного звонка. В этих случаях вам необходимо знать свой тур-код. Это, по сути, ваша страховка на случай, если туроператор вас просто обокрал и сбежал или обанкротился. По этому тур-коду вам бесплатно предоставят гостиницу и вернут домой следующим же рейсом.

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