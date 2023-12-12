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Сколько рейсов задержали в аэропорту Астаны из-за непогоды

Сколько рейсов задержали в аэропорту Астаны из-за непогоды Фото: unsplash
21 из 44 рейсов вылетели из Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев с задержкой из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной воздушной гавани.

"12 декабря за период времени (местное) с 00:00 до 16:00 было выполнено 44 рейса на вылет. Из них 21 рейс был выполнен с задержками по причине неблагоприятных метеоусловий (понижение температуры более -30°C)", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в связи замерзанием багажных отсеков, стоек шасси, двигателей воздушных судов (ВС) и спецтехники обслуживание ВС на перроне затруднен.

"Аэропорт работает на максимуме в оказании сокращения задержек рейсов и находится на постоянной связи с авиакомпаниями".Пресс-служба Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев

Также из релиза следует, что Международный аэропорт Астаны продолжает работать в штатном режиме.

"Мы приносим свои извинения за причиненные пассажирам неудобства и сообщаем, что главным принципом в авиации является безопасность пассажиров", – добавили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

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Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании Qazaq Air больше 40 минут провели в салоне незаведенного самолета с минусовой температурой. Видео очевидцы разместили в соцсетях. Воздушное судно должно было покинуть аэропорт Астаны 12 декабря 2023 года в 7:40, но рейс откладывали трижды, и многие пассажиры сдали билет. Подробности по ссылке.

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