Новый Майдан: Украинский вице-премьер предупредил об угрозе

Причиной может стать отмена закона о языке.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил массовые протесты в случае отмены закона о языке, передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал решение оппозиционных депутатов Рады оспорить закон в Конституционном суде. Ранее 51 депутат предложил признать закрепление украинского языка государственным неконституционным, так как ряд статей закона нарушают права граждан на использование родного языка.

"Ожидаемое событие. <…> Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан", - написал Кириленко в твиттере.

Обратившихся в Конституционный суд депутатов он назвал "пятой колонной".

Трапилася очікувана подія: "п'ята колона" внесла подання до Конституційного Суду з метою скасувати Закон про українську мову. Надія на КС слабка. Нова влада на чолі із Зеленським мовчить. Реально захистити українську мову можуть лише люди: значить не за горами новий Мовний Майдан — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 21 июня 2019 г.

В апреле парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык почти во всех сферах жизни. Это распространяется и на органы государственной власти, и на социальные учреждения — учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания. Инициаторы проекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".

После принятия этого закона оппозиция внесла постановление о его отмене: по ее мнению, при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само решение не отвечает конституции. Однако тогда Рада отменять закон отказалась.

В российском МИД обвинили Киев в использовании языкового вопроса в политических целях. Москва также отметила, что документ был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.

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