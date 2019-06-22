Выбежал перед грузовиком. Пешехода сбили насмерть в Алматинской области

Водитель и очевидцы утверждают, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Еще один наезд на пешехода произошел в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Водитель молоковоза Mercedes ехал со стороны поселка Байдибек Бия в сторону Алматы в южном направлении. На выезде с поселка Акшы справа у обочины он заметил группу. По словам водителя, когда они поравнялись, из группы на дорогу выбежал человек и попытался остановить Mercedes прямо перед ним. Водитель начал тормозить и попытался вырулить влево, но не успел и сбил пешехода.

От резкого торможения и удара у Mercedes порвался воздушный шланг, грузовик продолжил движение без тормозов. Он остановился дальше на обочине.

После остановки водитель подбежал к пешеходу, однако тот скончался на месте. Водитель и очевидцы утверждают, что погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

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