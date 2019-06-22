Димаш Кудайберген выступил на открытии Европейских игр

Певца в аэропорту Минска встречали десятки фанатов.

Певец Димаш Кудайберген выступил на открытии II Европейских игр. Он прибыл в Минск утром в четверг, сообщает Sputnik Беларусь.

Утром в четверг в Национальном аэропорту Минск певца ждали десятки фанатов. Позже они поделились фото и видео встречи с кумиром в социальных сетях. Диарс, а именно так себя называют поклонники Димаша, отмечают: встреча получилась теплой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DimashDearsBelarus (@dimashdears_belarus) 19 Июн 2019 в 11:25 PDT

Димаш имеет верную армию почитателей во всем мире, в том числе и в Беларуси. Когда он в предыдущий раз был в республике и выступал на "Славянским базаре", его там горячо поддерживало множество фанатов.

В своем Instagram певец опубликовал видео выступления. Он исполнил песню на итальянском языке под аккомпанемент Игоря Крутого.

II Европейские игры, также известные как Евроигры, проходят в Минске до 30 июня 2019 года. В сердце Беларуси медали будут разыграны в 15 видах спорта. Казахстан не принимает участия в соревнованиях.

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