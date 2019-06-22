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Магзум Мирзагалиев вылетел в Актобе по поручению Токаева

В министерстве уже начались работы с целью объективного изучения ситуации с привлечением экологов, профильных специалистов.

Фото : 24.kz22 июня 2019, 13:34

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев вылетает Актобе для изучения проблемы, возникшей в результате проведения работ по расширению русла рек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил главе вновь созданного министерства Мирзагалиеву "срочно заняться проблемой", возникшей в Актобе "из-за непродуманныx гидрологических работ по расширению русла рек".

По мнению Главы государства на месте сложилась "тревожная экологическая обстановка".

В министерстве уже начались работы с целью объективного изучения ситуации с привлечением экологов, профильных специалистов. О результатах поездки министра и необходимых мерах будет сообщено дополнительно.


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