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Самолет "Эйр Астана" совершил вынужденную посадку в Шымкенте

Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом.

Фото : АО "Эйр Астана"22 июня 2019, 17:40

Самолет, выполнявший 22 июня рейс КС 128 авиакомпании "Эйр Астана" по направлению "Ташкент-Алматы", в связи с проблемой системы герметизации выполнил посадку в аэропорту города Шымкента в 16 часов 15 минут по времени Нур-Султана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям АО "Эйр Астана".

В течение всего полета высота в пассажирской кабине не превышала допустимых норм.

В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

- Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Ведется поиск и устранение неисправности. Пассажиры будут вывезены регулярным рейсом "Шымкент-Алматы" в 22:40, - говорится в сообщении.


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