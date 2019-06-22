Биртанов обрушился с критикой на областных акимов

Ни один из молодых врачей, приехавших год назад по программе "С дипломом - в село" не получил обещанного жилья.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов написал гневный пост в Facebook. В нем он описал свои наблюдения о ходе выполнения программы "С дипломом - в село", сообщает Zakon.kz.

Министр с коллегами выезжал изучить работу передвижных медицинских комплексов и сельской врачебной амбулатории в поселке Кабанбай, Целиноградского района Акмолинской области. Заодно поинтересовался, как устроен быт молодых врачей в селах, как и где они работают и в каких условиях живут?

- Что же я увидел?! Трое молодых врачей приехали год назад по программе "С дипломом - в село!". Ни один из них не получил обещанного жилья! Акимы совершенно не заботятся о создании условий проживания для молодых кадров! Специально проехал и посетил общежитие, где проживают молодые врачи. Медики вынуждены жить в гостинице, которая больше похожа на сарай! После семи лет интенсивной учебы, они приезжают работать в село, где их так встречает местный акимат! В этом поселке на девять тысяч населения - три врача. Во врачебной амбулатории постоянно находятся два специалиста. Один выезжает на 8 месяцев работать в передвижном медкомплексе. У них должны быть нормальные условия, как для работы, так и для жизни! Неужели нельзя найти в поселке приличный дом в аренду или построить для них отдельный дом, чтобы быт был обустроен? Мы же так всех специалистов растеряем, отвадим от села! – написал министр.

В этом году впервые все выпускники, обучившиеся по Государственным грантам, будут распределяться на обязательную трехлетнюю отработку. Но эта мера не даст эффекта, если не будет решен жилищный вопрос, не будет реальных мер социальной поддержки молодых кадров на селе.

- Поэтому я на месте поручил районному акимату, чтобы в срочном порядке решили вопрос проживания для врачей. Также соцподдержка, подъемные - тоже еще один острый вопрос. Неоднократно мы озвучивали руководству регионов: пригородные, проблемные районы - здесь надо в первую очередь медикам условия создавать!

Неделю назад премьер-министром РК подписано распоряжение о реализации комплекса мер по повышению доступности и качеств первичной медицинской помощи в стране. Планом предусмотрены меры обязательной социальной поддержки медицинских работников, привлекаемых на работу в сельские регионы и моногорода. Вопрос на контроле у руководства Правительства и страны.

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