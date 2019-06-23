"Казахский Моцарт" стал самым молодым выпускником академии в Риме

Лишь немногим удается пройти все этапы и войти в число избранных.

21 июня в Риме в Академии "Санта Чечилия" состоялись выпускные экзамены студентов, обучающихся по программе докторантуры. Среди выпускников - "казахский Моцарт" Рахат-Би Абдысагин, сообщает Zakon.kz со ссылкой на посольство Казахстана в Италии.

Несколько сотен композиторов со всего мира ежегодно пробуют свои силы в отборочном туре для поступления на высшую ступень мирового музыкального образования, однако лишь немногим удается пройти все этапы и войти в число избранных.

Рахат-Би Абдысагин вошел в число 5 лучших музыкантов в 2017 году, где спустя два года стал самым молодым выпускником за всю историю существования легендарной Академии. На выпускном экзамене Рахат-Би представил свое произведение "Ombre del Vuoto" ("Тени пустоты"), написанное для 11 исполнителей (духовой квартет, струнный квартет, труба, фортепиано и ударные). "Тени пустоты" - это разновидность симфонии, в которой представлены все группы симфонического оркестра.

Рахат-Би Абдысагин - композитор и пианист, магистр искусствоведческих наук, автор более 100 классических музыкальных произведений. Лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" РК, обладатель почетного знака "За заслуги в развитии культуры и искусства" Межпарламентской Ассамблеи СНГ, член Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского. Победитель Национального проекта "100 новых лиц Казахстана".

В 10 лет он писал музыку, которой могли бы гордиться зрелые композиторы. В 13 лет стал студентом, в 17 - магистрантом, проходил стажировку в МГК им. П. И. Чайковского, в 18 лет блестяще защитил магистерскую диссертацию. Затем принят в докторантуры трех престижнейших вузов Италии: Master di II Livello Миланской консерватории им. Джузеппе Верди (композиция), Master di II Livello Падуанской консерватории им. Чезаре Поллини (фортепиано), а также Corso di Perfezionamento (по композиции) Академии "Санта-Чечилия" (Рим).

Его крупномасштабные симфонические полотна и камерные сочинения звучат в знаменитых концертных залах Италии, Австрии, Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Испании, Чехии, Словении, Южной Кореи, Турции, Украины, России, Румынии, Египта, Иордании, Китая и США. Зачастую он сам играет партию солирующего фортепиано. Дает сольные и авторские концерты. Британские критики назвали Рахат-Би "настоящим казахским чудом, виртуозным пианистом с необыкновенной силой в руках и амбициями в характере".

Рахат-Би - самый юный участник и лектор ICTM, международных академий композиторов и исполнителей Impuls (Грац), стипендиат ISA (Мюрццушлаг), KlangZeitMünster, Сермонета (Италия). Он - автор ряда научных статей и книг, в 14 лет опубликовал уникальный труд "Математика и Современная Музыка". Владеет казахским, русским, английским, итальянским и испанским языками. Немецкие искусствоведы отмечают: "в музыке Рахат-Би особая структура и математическая точность, и в то же время она полна поэзии и страсти". Партитуры его произведений публикуются известными Европейскими и Российскими издательствами.

Академия "Санта Чечилия" - старейшее музыкальное учреждение Италии, была основана в Риме в 1585 году по указы папы Григория XIII в виде конгрегации (общества), в 1838 году преобразована в Академию. Среди ее членов были: К.Монтеверди, Дж.Фрескобальди, Дж.Кариссими, Л.Керубини, Н.Паганини, Дж.Россини, Г.Доницетти, Дж.Верди, Дж.Пуччини, А.Тосканини. В числе почётных (иностранных) членов академии - Р. Вагнер, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, К. Дебюсси, М. Равель, К. Сен-Санс, Дж. Энеску, П. Хиндемит, А. Онеггер, Ф. Пуленк, Б. Бриттен, И. Ф. Стравинский, А. К. Глазунов, С. В. Рахманинов, С. С.Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Д. Ф. Ойстрах.

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