18 погибших и десятки пострадавших в результате обрушения многоэтажки в Камбодже
Пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами.
Фото : khmertimeskh.com23 июня 2019, 16:25
В Камбодже в прибрежном городе Сиануквиль на строителей обрушилось семиэтажное здание, сообщает РИА Новости.
На данный момент известно о 18 погибших, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
- Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв, - сообщают правоохранительные органы.
Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, издание Khmer Times.
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