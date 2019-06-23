18 погибших и десятки пострадавших в результате обрушения многоэтажки в Камбодже

Пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами.

В Камбодже в прибрежном городе Сиануквиль на строителей обрушилось семиэтажное здание, сообщает РИА Новости.

На данный момент известно о 18 погибших, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

- Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв, - сообщают правоохранительные органы.

Как следует из заявления местных властей, пока неизвестно, сколько еще человек остаются под завалами, поисково-спасательные операции продолжаются, издание Khmer Times.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!