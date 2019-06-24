Гигантского кальмара в Мексиканском заливе сняли на видео
На кадрах видно, как животное пытается обвить своими огромными щупальцами глубоководный аппарат.
Фото : YouTube24 июня 2019, 01:59
Группа исследователей-ихтиологов из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружила в Мексиканском заливе гигантского кальмара длиной 3-3,7 метра. Более того, ученым удалось снять монстра глубин на видео, сообщает РИА Новости.
Как сообщает Independent, запись была сделана на глубине 759 метров. Длина кальмара составляет 3-3,7 метра, утверждают ученые.
На кадрах видно, как животное пытается обвить своими огромными щупальцами глубоководный аппарат, который светится в толще воды.
По словам исследователей, несмотря на размеры, моллюск вовсе не опасен.
- Гигантский кальмар действительно большой и, безусловно, необычный, с нашей человеческой точки зрения. Но если видео и рассказывает что-либо о его характере, так это то, что животное было удивлено своей ошибкой и отступило назад после удара о нечто несъедобное, что вначале показалось ему пищей, — рассказали ученые.
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