Один из создателей рок-н-ролла скончался на 101 году жизни

Дейв Бартоломью умер в больнице в Новом Орлеане в штате Луизиана.

Американский музыкант, композитор и автор песен, один из создателей рок-н-ролла Дейв Бартоломью скончался на 101-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Бартоломью умер в больнице в Новом Орлеане в штате Луизиана, говорится в сообщении.

Он родился в 1918 году, с юных лет увлекался музыкой и играл в нескольких музыкальных группах. После войны Бартоломью принял активное участие в развитии рок-н-ролла в Новом Орлеане.

Он сотрудничал со множеством известных музыкантов, в том числе Чаком Берри и звездой рок-н-ролла Фэтс Домино. Музыканты записали ряд композиций, которые приобрели мировую славу, среди них The Fat Man, I'm Walkin и Blue Monday.

Бартоломью включен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен.

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