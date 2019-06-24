В Казахстане холодная вода подешевела на 6%

Среди крупных городов и мегаполисов страны рост цен на холодную воду отмечен лишь в двух городах, на горячую — только в одном.

Холодная вода подешевела в Казахстане на 6%, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.

Среди крупных городов и мегаполисов страны рост цен на холодную воду отмечен лишь в двух городах, на горячую — только в одном.

Тарифы на холодную воду и горячее водоснабжение за год сократились: холодная вода подешевела на 5,7%, горячая — на 5,1%.

При этом за месяц тарифы практически не изменились. Так, в среднем по РК на конец мая 2019 года 1 кубометр холодной воды стоит 68,7 тенге — лишь на 0,03% меньше, чем в конце апреля 2019-го. Горячая вода, напротив, незначительно подорожала (всего на 0,4%), до 229,5 тенге за 1 кубометр.





Самые высокие тарифы на холодную воду среди крупных городов и мегаполисов страны — в Актау: 223,9 тг за кубометр (–4,5% за год). На втором и третьем месте Караганда (104,8 тг, –5%) и Атырау

(103,8 тг, –8,6%).

Самые низкие тарифы — в Нур-Султане (41,6 тг, –10%), Павлодаре (42,9 тг, –3,5%) и Уральске (45 тг, –5,8%).

Примечательно, что за год тарифы на холодную воду выросли только в Усть-Каменогорске, на 7,4%, до 66,5 тг за кубометр, и в Шымкенте — на 0,8%, до 88,2 тг.







Самые высокие тарифы на горячую воду среди городов РК — в Алматы: 394,2 тг за кубометр, что, в то же время, на 17,1% меньше, чем в мае прошлого года. На втором и третьем месте Костанай (359,2 тг, –5,4%) и Караганда (337,9 тг, –2%).

Самые низкие тарифы на горячее водоснабжение — в Павлодаре (141,6 тг, –13,8%), Нур-Султане (147,1 тг, –7,6%) и Талдыкоргане (186,8 тг, –20,4%).

Рост тарифов на горячее водоснабжение был зафиксирован за год только в Атырау — на 8,6%, до 241,1 тг за кубометр.





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