Взрыв прогремел в воинской части в Туркестанской области
На место происшествия привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
Фото : PxHere24 июня 2019, 10:07
24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
- В 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области, - сообщили в пресс-службе.
На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974605-1b8ffe9752d4e3b4a83df9647d81640e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...