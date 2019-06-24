Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Взрыв прогремел в воинской части в Туркестанской области

На место происшествия привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

Фото : PxHere24 июня 2019, 10:07

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- В 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области, - сообщили в пресс-службе.

На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты