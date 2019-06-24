Взрыв прогремел в воинской части в Туркестанской области

На место происшествия привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

- В 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части города Арысь Туркестанской области, - сообщили в пресс-службе.

На место вызова привлекли 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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