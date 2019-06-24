Средний размер совокупной пенсии (солидарной и базовой) тенге 85 785 тенге.

Базовая пенсия в Казахстане выросла на 80%. Об этом на отчетной встречи с населением рассказал министр труда и социальной защиты Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz

- Вы хорошо знаете, что с прошлого года изменилась методика определения пенсии, очень много жалоб было, что пенсия от стажа не зависит, что стаж не влияет на размер пенсии. С учетом заявлений и просьб населения, механизм определения базовой пенсии изменился. У нас 2,1 млн пенсионеров, у них базовая пенсия выросла на 80%. За прошлый год пенсия выросла на 23%. По состоянию на 1 июня 2019 года средний размер базовой пенсии составил 27 тысяч тенге, а средний размер совокупной пенсии (солидарной и базовой) тенге 85 785 тенге, - привел он данные.

На вопрос из зала, почему пенсионеры не могут получить свои накопления из ЕНПФ единовременно, как это делалось раньше, ведь часто деньги нужны на лечение и так далее, министр ответил, что делается это во благо населения.

- Надо учесть один момент. Пенсионные накопления, это как соцподдержка выдается всем пенсионерам, но опыт прошлых лет показывает, когда человек сразу забирает всю сумму, она расходуется иногда не туда, куда надо. А потом этот пенсионер остается с минимальной пенсии, и поднимается вопрос "дайте мне дополнительных денег для проживания". Поэтому принято такое решение, чтобы солидарную пенсию, как и накопительную выдавать ежемесячно, - пояснил он.

Кроме того, он сообщил, что в 2018 году был значительно упрощен порядок оформления пенсий. Если раньше для назначения выплат надо было сдавать 4 заявления, то сейчас подается только одно заявление в ЦОН.

Также с 1 января 2018 года пересмотрена структуры величины прожиточного минимума путем увеличения в ней доли непродовольственной части с 40% до 45%. В результате, социальные выплаты, привязанные к величине, для 3 млн казахстанцев выросли до 16%.

- Ожидается, что размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности, потери кормильца и потери работы с 2020 года повысятся в среднем на 30%, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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