В Казахстане изменят условия для получения АСП

Если ты трудоспособен – ты должен работать - Сапарбаев.

Министерство труда и социальной защиты изменит условия для получения АСП. Теперь пособие смогут получить только трудоустроенные люди. Об этом на отчетной встрече с населением рассказал министр труда и социальной защиты Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что АСП должно использоваться по назначению, а потому специальные комиссии могут и должны запрашивать документы о том, куда расходуются средства.

- Это обязательно. Я также хочу сразу сказать, что, к сожалению, иногда это хорошее дело превращается в коррупцию. Некоторые наши граждане хотят этим воспользоваться, - добавил он.

Он также сообщил, что главным требованием теперь для выделения АСП будет трудоустройство.

- Это будет главным требованием заключения социального контракта. Заключил социальный контракт? Если ты трудоспособен – ты должен работать. Не будешь работать – не будешь получать это пособие. Так не пойдет. Кому положено – те будут получать. Государство дает пособия в первую очередь для детей, они должны этими пособиями пользоваться. Конечно, у нас тоже есть некоторые идеи. Но это мы посмотрим. Пока не могу сказать в отношении контроля этих денег, чтобы они расходовались на детей, на образование, здравоохранение и так далее, чтобы коррупционной составляющей не было, - пояснил он.

Помимо этого, министр обратился ко всем госслужащим и призвал их не забывать про свой гражданский долг оформляя АСП.

- Если сегодня вас не поймали, завтра обязательно поймают. Чтобы вы спокойно спали, не краснели перед своими детьми. Эти 70 тыс никого не спасут, - сказал он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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