Президент НОК Казахстана принял участие в праздновании 125-летия МОК

Состоялось открытие Олимпийского дома – новой штаб-квартиры Международного Олимпийского комитета.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев принял участие в мероприятиях по празднованию 125-летия Международного Олимпийского комитета в Лозанне, передает пресс-служба комитета.

Глава НОК Казахстана стал почетным гостем церемонии вручения The Golden Rings Awards. Это престижный международный конкурс, организованный МОК с целью продвижения и награждения за проведение трансляции Олимпийских игр.

В рамках празднования 125-летия МОК состоялось официальное открытие Олимпийского дома – новой штаб-квартиры Международного Олимпийского комитета.

- Международный Олимпийский комитет выступает в качестве катализатора сотрудничества между всеми сторонами Олимпийской семьи. Сохраняя свои лучшие традиции, МОК на протяжении 125-ти лет создает условия и возможности для спортивного развития спортсменам всего мира, в частности молодым, подающим надежды атлетам. Нам посчастливилось быть свидетелями и участниками исторического события, открытия новой штаб-квартиры МОК. Новый Олимпийский дом является олицетворением наших устремлений к созданию лучшего мира и сохранению основополагающих принципов МОК, таких как дух дружба, солидарность и честная игра, - говорит президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

В церемонии принял участие президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер. Всего на мероприятии присутствовали более 700 гостей – представители Олимпийского мира, среди них: члены МОК, президенты 206 национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, а также атлеты.

"Олимпийский дом" на сегодняшний день — одно из самых "зеленых" зданий в мире. По сравнению с большинством новых офисов оно потребляет на 60% меньше воды и на 35% меньше энергии. В ходе строительства было использовано или переработано более 95% материалов бывшего офиса МОК, 95% строительного мусора также пошло на переработку.

- Когда мы взялись за этот проект по строительству нового дома, мы хотели, чтобы это было больше, чем просто другое офисное здание. Конечно, мы хотели объединить всех - олимпийскую семью и всех сотрудников МОК, под одной крышей. В этом смысле Олимпийский Дом является выражением нашего единства. В то же время мы хотели, чтобы Олимпийский Дом включал в себя элементы устойчивого развития, доверия и молодежности - три столпа Олимпийской повестки- 2020. Здание отражает эти три элемента, которые так важны для нашей миссии. Моим дорогим друзьям и коллегам, членам МОК; 206 национальным олимпийским комитетам; и международным спортивным федерациям; всем вам, я говорю: добро пожаловать домой, - сказал президент МОК Томас Бах в своем выступлении.

Новое здание МОК станет местом встречи для глобального олимпийского движения.

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