Токаев поручил учредить праздник журналистов

Соответствующее поручение дал глава государства правительству.

Президент Казахстана поручил учредить профессиональный праздник журналистов Казахстана, передает Zakon.kz.

- Поручил Правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества, - написал в своем твиттере Президент РК.

До настоящего времени средства массовой информации праздновали "День работников связи и информации" 28 июня.

Поручил Правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.

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