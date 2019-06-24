Токаев поручил учредить праздник журналистов
Соответствующее поручение дал глава государства правительству.
Фото : Факти ICTV24 июня 2019, 12:00
Президент Казахстана поручил учредить профессиональный праздник журналистов Казахстана, передает Zakon.kz.
- Поручил Правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества, - написал в своем твиттере Президент РК.
До настоящего времени средства массовой информации праздновали "День работников связи и информации" 28 июня.
Поручил Правительству учредить своим постановлением профессиональный праздник журналистов Казахстана. Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.
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