Прокурор жалобу принял и пообещал "работать в данном направлении".

Прокурору пожаловались на поезд "Алматы-Атырау". Как утверждает один из пассажиров, билеты на весь состав якобы раскупили за 20 минут, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.

С наступлением летних отпусков в Казахстане уже традиционно начинается "глобальная" проблема с билетами на железнодорожный транспорт. Причем, на всех направлениях.

Так, например, вчера один из пользователей Facebook Ержан Казыбаев обратился с жалобой на отсутствие билетов в атырауском направлении к главному транспортному прокурору страны Ернату Сыбанкулову (экс-прокурор Атырауской области).

- Уважаемый Ернат Мухаметкалиевич, прошу Вас разобраться с продажами ж/д билетов по направлению "Алматы-Атырау". Как можно раскупить билеты на весь состав за 20 минут? - недоумевает автор обращения.- 00.20 в продаже уже нет билетов. Это за 45 дней! Может, стоит дополнительные составы пустить на этом направлении, раз такая загруженность?

Прокурор жалобу принял и пообещал "работать в данном направлении".

Следом ответили и из КТЖ.

- Добрый день! Предварительная продажа проездных документов (билетов) на пассажирские поезда осуществляется на пассажирские поезда за 45 суток, на пригородные поезда – от 10 до 1 суток. Ежегодно в летний период наблюдается дефицит билетов, связанный с ростом пассажиропотока. В текущем году Компания планирует за летний сезон перевезти свыше 6 000 000 (миллионов) пассажиров (что составляем более 30% всего населения страны). Для этого задействован 100% вагонный парк, на постоянной основе организовываются дополнительные рейсы и добавляются вагоны на популярные направления. для удовлетворения потребностей пассажиров и снижения дефицита Общество в конце т.г. планирует закупить более 60 новых вагонов до конца года. Вместе с тем, согласно Плану развития Компании в ближайшее 10 лет планируется закупить 1200 новых вагонов. АО "Пассажирские перевозки" принимает необходимые меры по снижению дефицита билетов, в том числе искусственного, созданного перекупщиками. Так, с 1–го июля т.г. на поезда АО "Пассажирские перевозки" электронные проездные документы (билеты) будут продаваться через доработанную автоматизированную систему. Это одна из мер по усовершенствованию системы продажи билетов для искоренения коррупции в сфере продаж железнодорожных билетов, - говорится в ответе.

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