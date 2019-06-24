Надо эвакуировать город в целом - аким Туркестанской области о ЧП в Арыси
По всем направлениям будут двигаться колонны.
Фото : ПМ24 июня 2019, 13:22
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сделал заявление по ЧП на арсенале ВС РК в Арыси, передает Zakon.kz.
Он сообщил, что людей будут эвакуировать и размещать в лагерях.
- В военном арсенале произошли взрывы. В 9.20 поступило сообщение. Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все близлежащие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что надо эвакуировать город в целом. Поэтому по всем направлениям будут двигаться колонны, специальные машины будут подбирать людей и увозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов должны будут устроить лагеря, делать списки... - сказал Шукеев.
По его словам, сейчас важен вопрос эвакуации и они этим занимаются.
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