Замминистра обороны о ЧП в Арыси: Очень сложно комментировать

Журналистов попросили не сравнивать взрыв 2009 года с произошедшим сегодня ЧП в Туркестанской области.

На сегодня сложно говорить о масштабе произошедшего ЧП в городе Арыси Туркестанской области. Однако после выяснения причин вся информация будет доведена до общественности. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Наши представители выехали на место, создана специальная комиссия. Меры принимаются. Безусловно, это чрезвычайная ситуация, пока я не могу сказать по количеству и масштабу, очень сложно прокомментировать, - сказал Тимур Дандыбаев.

По его словам, ЧП произошло в 9:15 часов, сейчас проводят меры по ликвидации пожара и очага.

- О причинах происшествия говорить преждевременно, комиссия, которая создана, проведет исследование и причины, - уточнил заместитель министр.

Он добавил, что нельзя сравнивать случай в 2009 году с произошедшим сегодня взрывом.

- Мы не можем сравнивать случаи, которые произошли сейчас и были ранее. Комиссия разберется в том, что конкретно произошло. Говорить, что у нас периодично, каждый день что-то взрывается, тоже нельзя. Случаи возникают не только в нашей стране, но и в других странах. То, что связано с вооружением и военной техникой, оно всегда имеет какой-то риск. Мы будем разбираться и дадим исчерпывающую информацию, - объяснил Дандыбаев.

Также он признал, что сегодня есть оснащение, которое осталось с советских времен, однако утилизация старых боеприпасов очень дорогостоящий процесс.

- Должен сказать, что у нас есть советское вооружение, которое осталось по наследию с советского времени. Мы проводим мероприятия по утилизации тех видов вооружения и боеприпасов, которые уже выслужили срок хранения. Это очень дорогостоящий процесс, - заключил Тимур Дандыбаев.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв. Как сообщали в Комитете по ЧС МВД, сообщение о взрыве на пульт противопожарной службы поступило 09:20.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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