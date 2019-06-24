Что будет с ценами на жилье в Казахстане

Цены на недвижимость волнуют всех и каждого. Особенно специалистов, задействованных в этой области.

Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова на встрече с алматинскими журналистами поделилась экспертным мнением о том, что ждет рынок недвижимости в Казахстане в ближайшем будущем, передает Zakon.kz.

Цены на недвижимость волнуют всех и каждого. Особенно специалистов, задействованных в этой области.

- У нас в правлении много споров происходит на эту тему. Алия (Айдарбекова, заместитель председателя правления. –Прим. Авт) анализирует валютные риски, показывает нам, что в последние две недели те, кто увлекался покупкой доллара, оказались немного наказаны. Сегодня люди ментально стали продавать и покупать недвижимость в Казахстане в тенге. Раньше были объявления, в которых цены на квартиры указывали в у.е., нам удалось это преодолеть. Казахстанцы вначале стали писать цены в объявлениях в тенге после соответствующего закона в 2016 году, сейчас мы видим, что они стали мыслить в национальной валюте, - сказала Ляззат Ибрагимова.

Такой упор на национальную валюту, по мнению Ибрагимовой, позволяет избежать резких колебаний цен на недвижимость, что позитивно сказывается на рынке. Тем не менее, рано или поздно цены все равно изменятся.

- Я бы посоветовала не торопиться с покупкой. Особенно молодым. У нас в Казахстане сейчас строится рекордное количество жилья, в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 12,5 млн кв.метров, в 2007-2008 годы, когда казалось, что в стране строительный бум, вводили 5 – 6 млн кв.метров. То есть, сейчас жилищный фонд растет, как никогда ранее, будет сильно обновляться, - сказала Ибрагимова.

Из теории рынка можно отметить, что когда на рынок приходит много новой продукции, старая продукция удешевляется.

- То, что мы и видим уже на рынке вторичного жилья. Сейчас уже вновь возводимое жилье дороже «вторички» процентов на 20-25. Госпрограммы активно развивают рынок первичного жилья, цены растут, "вторичка" не успевает. На самом деле, сейчас лучше копить, потому что жилья будет много, и выбор будет достаточно хороший, - заключила председатель правления Жилстройсбербанка.

Альберт Ахметов

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