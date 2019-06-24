Угрозы от водохранилища Боген из-за взрывов в Арыси нет

Водохранилище полностью осмотрели.

Начальник управления сельского хозяйства Туркестанской области Нурбек Бадраков опроверг распространившуюся информацию о том, что есть угроза разрушения плотины водохранилища Боген из-за взрывов в Арыси, передает Zakon.kz.

Опровержение он записал на видео, находясь на богенской плотине.

- Как вы сами видите, в связи с ЧП в городе Арыси, мы хотим сделать это видеообращение о распространяемых слухах вокруг водохранилища Боген. Сейчас мы по магистральному каналу Арысь -Туркестан пропускаем 47 куб в секунду воды для сельского хозяйства. Никаких угроз для водохранилища нет. Здесь находится первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала Nur Otan Нурмахан Жолдасов, и специалисты управления по ЧС Отырарского района. Мы полностью осмотрели водохранилище Боген. Нет никаких угроз для водохранилища, - сказал Нурбек Бадраков.

24 июня в воинской части в Туркестанской области прогремел взрыв в военном арсенале. Было решено эвакуировать из расположенного рядом города Арысь людей. Есть пострадавшие.

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