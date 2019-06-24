Алматинская школьница выиграла престижный музыкальный конкурс "American Protégé"

Для вокалистки "American Protege" – не первая победа.

11-летняя Аделина Мухаметжанова стала лауреатом Первой степени престижного международного конкурса "American Protégé". Юная певица представила на конкурс несколько классических композиций и обошла исполнителей академического вокала более чем из 50 стран мира, передает Zakon.kz.

Теперь 21 декабря 2019 года девочка исполнит композицию на Концерте Победителей конкурса в Карнеги-холле (Carnegie Hall) в Нью-Йорке.

- Я была удивлена и растрогана, когда пришло официальное письмо от организаторов. И если честно, до сих пор не верится, что я смогу оказаться в легендарном зале, где выступают лучшие артисты мира! Подготовку начинаем в ближайшее время, и я буду очень стараться, - поделилась впечатлениями Аделина.

Для вокалистки "American Protege" – не первая победа. Ранее Аделина Мухаметжанова стала победительницей фестиваля "sanremoJunior 2018" в Италии, а также обладательницей специального приза Николая Цискаридзе на конкурсе Елены Образцовой в России (Санкт-Петербург, 2018). Также в марте 2019 года девочка получила специальное приглашение на конкурс академического вокала Open International Auditions 2020 в Италии.

"American Protege" - это серия международных конкурсов для музыкантов со всего мира. Прослушивания проводятся дистанционно по видеозаписям. Победители приглашаются в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных в музыкальном мире площадок - Карнеги-холле.

Альберт Ахметов

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