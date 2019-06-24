Уезжающие из Арыси люди жалуются на завышенные цены и очереди на АЗС

Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.

Эвакуация людей из Арыси продолжается. Кого-то вывозят на специальных автобусах. Кто-то уезжает на своем транспорте. В Сети появилось видео с большой пробкой у одной из АЗС, передает Zakon.kz.

Мужчина за кадром поясняет, что на АЗС под названием "777" резко подняли стоимость бензина. На заправке очередь. Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.

Власти региона просят людей не поддаваться панике. На место ЧП прибыл министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь.

Взрыв произошел утром 24 июня. За медпомощью обратились 11 человек.

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