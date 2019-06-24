Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Уезжающие из Арыси люди жалуются на завышенные цены и очереди на АЗС

Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.

Фото : Pavlodarnews.kz24 июня 2019, 16:26

Эвакуация людей из Арыси продолжается. Кого-то вывозят на специальных автобусах. Кто-то уезжает на своем транспорте. В Сети появилось видео с большой пробкой у одной из АЗС, передает Zakon.kz.

Мужчина за кадром поясняет, что на АЗС под названием "777" резко подняли стоимость бензина. На заправке очередь. Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.

Власти региона просят людей не поддаваться панике. На место ЧП прибыл министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь.

Взрыв произошел утром 24 июня. За медпомощью обратились 11 человек.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты