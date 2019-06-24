Реконструкцию пункта пропуска в Кордае начнут осенью

Также планируется увеличить количество сотрудников, которые будут проверять документы.

Реконструкция пункта пропуска в Кордае планируется со стороны Кыргызстана и Казахстана с сентября 2019 года. Об этом на заседании по вопросу "Законодательного и правового обеспечения охраны государственной границы Казахстана на современном этапе" сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - директор Пограничной службы Дархан Дильманов, передает корреспондент Zakon.kz.

- По Кордаю ремонт начнется в сентябре. Будет большая реконструкция со стороны Кыргызстана и с нашей. То есть, одновременно будем строить, современный пункт пропуска, - сообщил Дильманов.

По его словам, планируется увеличение дороги и количества проверяющих в пункте пропуска сотрудников.

- Дорога станет шире, площадка станет больше. Если сейчас у нас на пункте проверки документов сидит 12 человек, то теперь мы увеличим до 30. То есть, одновременно может 30 человек подать каждый свой паспорт. Соответственно, за одну минуты пройдет 30 человек, - объяснил глава Погранслужбы.

Как сообщили в ходе заседания круглого стола, на сегодняшний день проводятся работы по корректировке ПСД для реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-кыргызской границе, завершить работу планируют в 2020 году.

4 июня на казахстанско-кыргызской границе образовались километровые заторы. Как сообщалось ранее, водители большегрузных фур жаловались на то, что для прохождения границы иногда приходится стоять сутки, а то и больше. Как результат предприниматели не могут вовремя получить груз, а дальнобойщики несут большие убытки.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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