Потерявшихся детей при эвакуации в Арыси соберут в средней школе

Их фотографии будут размещены на официальной странице акимата Туркестанской области

Представитель акимата Туркестанской области Сакен Калкаманов оповестил о месте сбора детей, потерявшихся при эвакуации в Арыси из-за продолжающегося взрыва боеприпасов на военном объекте, передает Zakon.kz.

- В средней школе им. Таукехана села Тореарык Ордабасинского района собираются потерявшиеся после эвакуации дети. Их фотографии будут размещены на официальной странице акимата Туркестанской области, - сообщил он.

Взрывы в арсенале ВС РК произошли недалеко от города Арыси утром 24 июня. На место стянули экстренные службы, сотрудников полиции. Военные помогали эвакуировать людей из города. Также власти выделили специальные автобусы, чтобы вывозить людей из города. Число пострадавших постоянно обновляется.

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