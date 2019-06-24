Стало известно о погибшем при взрывах в Арыси
На его машину упал снаряд.
Фото : ArnaPress.kz24 июня 2019, 18:59
Один человек погиб при взрывах в Арыси, сообщает Zakon.kz.
Об этом на экстренном брифинге сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.
- Есть пострадавшие, 31 человек в больнице. Двое в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину, - сказал аким.
Он добавил, что к месту происшествия отправлен 51 экипаж неотложной помощи, и что за последний час было эвакуировано 1616 человек.
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