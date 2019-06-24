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Стало известно о погибшем при взрывах в Арыси

На его машину упал снаряд.

Фото : ArnaPress.kz24 июня 2019, 18:59

Один человек погиб при взрывах в Арыси, сообщает Zakon.kz.

Об этом на экстренном брифинге сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

- Есть пострадавшие, 31 человек в больнице. Двое в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину, - сказал аким.

Он добавил, что к месту происшествия отправлен 51 экипаж неотложной помощи, и что за последний час было эвакуировано 1616 человек.

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