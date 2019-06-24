Токаев вылетает в Арысь

Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Ранее в первой половине дня Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Вылетел в Арысь для ознакомления с проделанной сегодня работой по ликвидации ЧП и принятия конкретных мер по обеспечению безопасности жителей и оказания им помощи. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 24 июня 2019 г.

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