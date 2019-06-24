Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев вылетает в Арысь

Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Фото : Радио Азаттык24 июня 2019, 19:02

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетает в Туркестанскую область, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в городе Арысь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря президента Берика Уали.

Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Ранее в первой половине дня Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Все новости по теме читайте здесь


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты