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Практически всех вывезли - Умирзак Шукеев об эвакуации людей из Арыси

В городе Арысь проживает 45 тыс. человек.

Фото : Пресс-служба МВД Республики Казахстан24 июня 2019, 19:44

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге, посвященном ситуации в городе Арысь, где взрываются боеприпасы, сообщил, что город почти полностью эвакуирован, сообщает Zakon.kz.

В городе проживает 45 тыс. человек. Учитывая масштабы произошедшего, было принято решение эвакуировать весь город.

- Мы координируем действия с КЧС и Минобороны. Мобилизованы все районные акиматы.

С учетом направления ветра было принято решение, куда эвакуировать людей. Определены три точки сбора. Подтянуты транспортные средства. Людей с помощью средств массовой информации известили о необходимости покинуть город. Военные патрули и полиция объезжают город, чтобы вывести оставшихся, - прокомментировал ситуацию аким.

Для размещения эвакуированных будут использованы школы.

Для охраны города мобилизованы 345 сотрудников, 75 транспортных средств, 51 экипаж неотложной помощи.

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