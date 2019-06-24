Пожар в Арыси до сих пор продолжается

На складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов.

Пожар в Арыси, где произошел взрыв на складе с боеприпасами, до сих продолжается, передает Zakon.kz.

Об этом заявил председатель КЧС МВД РК Владимир Беккер.

- Я прибыл в составе комиссии совместно с министром обороны. После прибытия комиссии мы обследовали окрестности города, проехали по городу, побывали на территории самой части, где произошло происшествие. Хочу сказать, что ситуация достаточно сложная. В окрестностях и на территории города имеются снаряды, в том числе и неразорвавшиеся. Мы наблюдали, что высоковольтные линии электропередач повреждены. Оборваны провода, завалены опоры. Также хочу обратиться к жителям города воздержаться от посещения своих жилых домов, чтобы это не привело к более трагическим последствиям, - сказал Владимир Беккер.

Пожар до сих пор продолжается. На складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов.

- Сил и средств достаточно на сегодня. Сразу же после происшествия были стянуты сюда пожарно-спасательные подразделения департаментов Туркестанской области и города Шымкента: в целом по линии ЧС 51 единица техники и 357 человек личного состава. В соседних областях подразделения силы и средства комитета по ЧС приведены в повышенную готовность, при необходимости будут переброшены дополнительные силы. Также работают подразделения центра медицины катастроф. Ситуация находится под контролем. Считаем, что руководством области своевременно были приняты все меры и организована работа, - подытожил глава КЧС МВД РК.

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