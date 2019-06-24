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На выезде из Арыси нашли маленькую девочку

Девочку отправляют на сборный пункт потерянных детей.

Фото : Facebook/Сакен Калкаманов24 июня 2019, 20:26

На выезде из Арыси, где произошла серия взрывов на складе с боеприпасами, найдена девочка возраста полтора-два года, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом разместил на своей страничке в Facebook Сакен Калкаманов.

- Отправляем на сборный пункт потерянных детей в школу Тауке хана села Тореарык Ордабасинского Района, - пишет он.

Здесь же он привел списки всех эвакопунктов.

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