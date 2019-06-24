На выезде из Арыси нашли маленькую девочку
Девочку отправляют на сборный пункт потерянных детей.
Фото : Facebook/Сакен Калкаманов24 июня 2019, 20:26
На выезде из Арыси, где произошла серия взрывов на складе с боеприпасами, найдена девочка возраста полтора-два года, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом разместил на своей страничке в Facebook Сакен Калкаманов.
- Отправляем на сборный пункт потерянных детей в школу Тауке хана села Тореарык Ордабасинского Района, - пишет он.
Здесь же он привел списки всех эвакопунктов.
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